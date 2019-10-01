Авиарейсы из Иркутска на остров Ольхон на Байкале будут осуществляться и зимой

Регулярные авиарейсы "Иркутск - Улан-Удэ - Хужир" на остров Ольхон будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. При этом авиасообщение с островом теперь не будет прекращаться даже зимой, говорится в сообщении Авиакомпании «СиЛА» в социальной сети Facebook.

Сейчас на Хужире для приема самолета подготовлена взлетно-посадочная полоса, обустроен теплый санитарно-гигиенический комплекс с пандусом и кабинкой для людей с ограниченными возможностям. Пока есть один домик для размещения туристов и отдыха экипажа, в планах - возведение еще нескольких домиков и терминала для пассажиров.

О том, как проходил первый технический рейс можно посмотреть в нашем видео.