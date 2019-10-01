Новости

Авиарейсы из Иркутска на остров Ольхон на Байкале будут осуществляться и зимой

1 октября 2019

Регулярные авиарейсы "Иркутск - Улан-Удэ - Хужир" на остров Ольхон будут осуществляться  три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. При этом авиасообщение с островом теперь не будет прекращаться даже зимой, говорится в сообщении Авиакомпании «СиЛА» в социальной сети Facebook.

Сейчас на Хужире для приема самолета подготовлена взлетно-посадочная полоса, обустроен теплый санитарно-гигиенический комплекс с пандусом и кабинкой для людей с ограниченными возможностям. Пока есть один домик для размещения туристов и отдыха экипажа, в планах - возведение еще нескольких домиков и  терминала для пассажиров.

О том, как проходил первый технический рейс можно посмотреть в нашем видео.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
БРИФ-2019: «Иркутская область в этом году дала много поводов, чтобы бизнесу подумать о непрерывности бизнеса»
Стала известна программа III Международного Байкальского риск-форума
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании