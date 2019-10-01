В России разрабатывают предложение о легализации молодежного предпринимательства

1 октября в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, организованная Агентством стратегических инициатив по легализации молодежного предпринимательства в России. В пресс-конференции приняли участие: генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и студент, технический директор ООО «Инициатива» Дмитрий Резников.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, в рамках встречи с Попечительским советом АСИ, которая состоялась 18 сентября 2019 года, отметил о существующей проблеме молодежного предпринимательства, и необходимости максимально «разбюрократировать всё, что мешает молодым людям активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности».

Предпринимательскую деятельность по закону возможно осуществлять с 14-летнего возраста, но все юридические действия обязаны подтверждаться и быть нотариально одобрены родителями или опекунами несовершеннолетнего предпринимателя. «Самостоятельной предпринимательской деятельностью назвать это сложно. Существует процедура эмансипации – признание дееспособности, но она доступна только с 16 лет и для её осуществления стоит множество бюрократических преград», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Агентство стратегических инициатив, в свою очередь, предлагает установить возможность признавать лица с 14 до 18 лет полностью дееспособными на ведение деятельности, приносящей доход. Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева подчеркнула, что поддержка молодежного предпринимательства является одной из ключевых задач в рамках реализации Национального проекта «Поддержка предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Большой прирост предпринимателей дает именно молодежь. Новые технологии и IT – та ниша для создания новых субъектов МСП. Необходимо создать условия поддержки молодых ребят, которые не боятся рисков, возможность развиваться и создавать проекты, не боясь совершить ошибки».

Уже к середине 2020 года заработает цифровая платформа поддержки молодежных бизнес-проектов. По словам студента, технического директора ООО «Инициатива» Дмитрия Резникова, платформа призвана сформировать общество молодежных лидеров, молодых предпринимателей: «Крайне важно, чтобы у всех молодых предпринимателей во всех уголках страны были равные условия для развития и одинаковый доступ ко всем сервисам и поддержкам».

В новую онлайн платформу будут интегрированы сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, предоставляемых предпринимателям, и станет агрегатом всех существующих мер поддержки. АСИ совместно с Министерством юстиции РФ и Министерством экономического развития РФ разрабатывают предложение о легализации молодежного предпринимательства