Сбербанк признан лидером рынка Cash Management по версии журнала Euromoney

Сбербанк стал лидером рынка в области управления денежными потоками по мнению корпораций, опрошенных британским журналом Euromoney. В исследовании Cash Management Survey 2019 в этом году приняло участие более 25 тысяч кассовых менеджеров, казначеев и финансовых сотрудников корпораций всего мира.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Высокая оценка наших клиентов — знак того, что продукты и сервисы данной категории востребованы, а изменения, проводимые нами, позитивно воспринимаются рынком. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши сервисы закрывали все больше потребностей клиентов и были комфортны в использовании. За год в рейтинге Euromoney мы поднялись на четыре позиции и теперь занимаем первое место».

Журнал Euromoney ежегодно проводит опрос, чтобы оценить и признать лучших поставщиков услуг по управлению денежными средствами. Опрос разделен на отдельные анкеты для корпораций и финансовых учреждений. Респондентам предлагается указать, какие три банка в настоящее время они используют больше всего для своих услуг по управлению денежными средствами, и оценить различные категории услуг по шкале удовлетворенности.