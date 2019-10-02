Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5%

С 1 октября по 31 декабря 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный «Альфа-Счет» в рублях с повышенной ставкой и получать 6,5% уже с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в декабре 2019 текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение 2-х первых календарных месяцев хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» — до 31 января 2020 года включительно.

Ставка 6,5% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 6,5% годовых действует сумму не более, чем 10 млн. рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private, и не более 1 млн руб — для остальных клиентов.

«Альфа-Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на российском финансовом рынке. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность», — говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.