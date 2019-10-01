При поддержке Альфа-Банка открылись Мануфактуры Bosco в Калуге

При поддержке Альфа-Банка в Калуге завершено строительство производственного комплекса Мануфактуры Bosco. Банк предоставил инвестиционное и оборотное финансирование совокупным объемом 1,6 млрд рублей до конца 2027 года. Кредитные линии открыты в конце 2018 года. При этом общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей, из них 709 млн рублей — собственные средства Группы компаний Bosco Di Ciliegi.

Мануфактуры Bosco — крупное современное предприятие площадью 16 000 м2 с высоким уровнем автоматизированных технологических процессов. Суммарная производственная мощность комплекса — более 3 500 000 трикотажных и 120 000 изделий верхней одежды высокого качества в год. Строительство мануфактур стартовало в конце прошлого года. Выход фабрики на проектную мощность намечен на 2023 год.

«Альфа-Банк с готовностью поддерживает создание высокотехнологичных импортозамещающих производственных объектов. Мы рады выступить финансовым партнером этого яркого и амбициозного проекта», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Запуск Мануфактур Bosco даст мощный толчок развитию производственной базы, в том числе, изготовлению изделий класса люкс на собственных производственных мощностях в России», — отметил основной акционер Bosco Di Ciliegi Михаил Куснирович в ходе торжественной церемонии открытия комплекса, на которой присутствовали заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, губернатор региона Анатолий Артамонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, а также российские спортсмены и celebrities. «Сегодня это лучшая фабрика в Европе по своей оснащенности», — отметила Ольга Голодец.

Основной ассортимент фабрики составят трикотажные изделия и пуховики. Стратегия развития производственных мощностей Мануфактуры Bosco подразумевает выход на рынки стран СНГ и Европейского союза с изделиями класса люкс под маркой Bosco и других собственных брендов. Еще одним направлением будет производство одежды по заказам европейских торговых марок премиального сегмента.

Производство расположено в индустриальном парке «Калуга-Юг». Оно включает в себя: экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. На территории «Мануфактур» открыт магазин собственного бренда Bosco, где представлены коллекции текущего сезона линеек Fresh и Sport.