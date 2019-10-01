ВТБ и «Мир» предлагают клиентам «Безналичные на личное»

ВТБ совместно с платежной системой «Мир» запускает новую акцию - «Безналичные на личное», которая позволит клиентам банка стать обладателями ценных призов, ежедневно совершая привычные для себя покупки по карте.

Принять участие в акции могут владельцы дебетовых карт «Мир», включая передовой продукт банка – Мультикарту. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте super.mironline.ru/vtb. После чего достаточно совершать привычные покупки по карте ВТБ «Мир» на любую сумму. Акция продлится с 1 октября по 31 декабря 2019 года.

«ВТБ активно сотрудничает с национальной платежной системой «Мир» и делает клиентам интересные предложения. В этой акции каждый участник имеет возможность выиграть денежные призы на счет мобильного телефона или на карту «Мир», просто совершая ежедневные привычные покупки. Призовой фонд акции составил чуть более 19 млн рублей. Учитывая, что итоги акции мы будем подводить в преддверии новогодних праздников, выигрыш будет приятным сюрпризом», - отметила Юлия Деменюк, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.