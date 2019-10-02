Дальневосточный банк продлил акцию по оформлению Премиальной карты МИР со скидкой 50 %

Оформить Премиальные карты Дальневосточного банка Мир «Семейная команда» и Мир CASH BACK* по стоимости первого года обслуживания всего 500 рублей вместо 999 рублей можно до 31 декабря 2019 включительно.

Карта Мир «Семейная команда» позволяет копить бонусные баллы, которыми можно расплачиваться в розничной сети автозаправочных станций под брендами «Роснефть» и «ТНК». С Премиальной картой можно возвращать баллами на свой бонусный счет до 10 %** от суммы потраченных средств. Расплачивайтесь картой «Семейная команда» в магазинах и супермаркетах, в интернете — везде, где принимается карта Мир, и получайте дополнительные баллы от каждой покупки. А при совершении покупок у партнеров программы лояльности «Семейная команда»1 владельцу карты будут начислены бонусные баллы в размере до 25 % от оплаченной суммы.

Карта Мир CASH BACK позволяет возвращать на счет часть потраченных денежных средств от любых ежедневных покупок. Владельцы могут выбрать «любимую» категорию и получать повышенный Cash back 5 % при оплате товаров и услуг по ней, а по всем прочим покупкам на карту будет возвращаться 0,5 %.

Также по картам доступно бесплатное SMS-информирование и Интернет-банк, снятие наличных в банкоматах других банков без комиссии – 5 операций за месяц, пополнение карт на АЗК/АЗС компании «Роснефть». Владельцы карт смогут получать дополнительный Cash back до 20 % за покупки у партнеров программы лояльности «Привет, МИР!»2. Воспользуйтесь выгодным предложением Дальневосточного банка и оцените все преимущества Премиальных карт уже сейчас!

Заказать любую из представленных карт можно в офисах Дальневосточного банка. С подробной информацией об акции, ее организаторе, правилах, сроках и порядке ее проведения, а также с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону информационного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Cash back (англ.) — возврат, сумма денежных средств, выраженная в рублях, выплачиваемая банком держателю карты. Полные правила начисления вознаграждения Cash back размещены в разделе «Тарифы» и «Программа лояльности Cash back».

**До 10 % определены из следующего расчета: 10,2 балла за каждые 200 руб. оплаты топлива картой в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» в случае совершения операций по оплате товаров и услуг вне сетей АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по карте в предыдущем месяце в размере от 50 000 руб. (т.е. 5,1 %); 0,5 балла за каждый полный 1 л оплаченного топлива (т. е. около 1,15 % из расчета средней стоимости 1 л топлива в Приморском крае — 43,3 руб.); 1 балл за каждые 20 руб. оплаты товаров из магазина/кафе на АЗС/АЗК «Роснефть» и «ТНК» (т.е. 5 %).

1 Подробности и список партнеров на сайте komandacard.ru.

2 Подробности и список партнеров на сайте privetmir.ru