Дальневосточный банк обновил линейку вкладов

С 01 октября 2019 года клиенты Дальневосточного банка смогут воспользоваться обновленным предложением по размещению денежных средств в депозиты.

Вклад «Доходный» — классический депозит, его минимальная сумма для открытия –10 000 рублей, процентная ставка по рублевым вкладам составит от 5,5 % до 6,7 %, она рассчитывается исходя из первоначальной суммы вклада, срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Вклад «Универсальный» легко подстраивается под ваши текущие финансовые потребности – его можно пополнять в течение всего срока действия или снимать часть денежных средств, сохраняя при этом на счете неснижаемый остаток. Минимальная сумма для открытия вклада – 10 000 рублей. Процентная ставка зависит от срока размещения средств и составит по рублевым вкладам от 4,3 % до 5,2 %. Выплата процентов по депозиту осуществляется в конце его срока действия.

Минимальная сумма для открытия вклада «Премиальный» – 3 000 000 рублей или 50 000 долларов США/евро. Процентная ставка по рублевым вкладам составит от 6,15 % до 6,75 %. Ставка рассчитывается исходя срока его размещения и периодичности выплаты процентов – ежемесячно или в конце его срока действия.

Вклад «Пополняемый» поможет сохранить и приумножить ваши средства. Депозит можно пополнять в течение всего срока действия любым удобным способом: через систему «Интернет-офис» или приложение «Мобильный офис», в банкоматах, платежных терминалах и офисах Дальневосточного банка. Минимальная сумма для открытия – 10 000 рублей, процентная ставка по рублевым вкладам — от 5,2 % до 6,4 %. Ставка рассчитывается исходя из первоначальной суммы вклада, срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Представленные депозиты доступны к оформлению не только в рублях, но и долларах США или евро на срок 93, 186, 367 или 550 дней. Также перечисленные вклады доступны в версии «Онлайн», которую можно открыть дистанционно в Интернет-офисе или Мобильном приложении банка, при этом процентная ставка будет увеличена на0,1 пункт.

Еще одной новинкой стал вклад «Детский». Его можно оформить на имя родителя, а получателем вклада станет ребенок по достижении им 18 лет или приобретения дееспособности (согласно законодательству РФ). Для открытия вклада «Детский» потребуется оригинал свидетельства о рождении или паспорт ребенка, если ему больше 14 лет. Депозит доступен к оформлению в рублях, долларах США или евро на срок 367 и 550 дней. Минимальная сумма для открытия – 3 000 рублей или 150 USD/EUR. Процентная ставка по вкладу в рублях – от 4,8 % до 5,4 %, по вкладу в долларах США – от 0,9 % до 0,95 %, в евро – 0,1 %. Ставка рассчитывается исходя из срока размещения депозита и периодичности выплаты процентов – ежемесячно или в конце его срока действия. Пополнить вклад можно в течение всего срока действия при личном обращении в банк.

Кроме того, Дальневосточный банк напоминает своим клиентам о специальных депозитных предложениях: вкладах «Пенсионный»/ «Пенсионный онлайн» и «Зарплатный»/ «Зарплатный онлайн».

Вклад «Пенсионный» гарантирует сохранение выгодной процентной ставки с капитализацией даже при досрочном расторжении договора. Его минимальная сумма – 1000 рублей. Процентная ставки при этом составляет 4,4-5,7 %. Рассчитывается ставка, исходя из срока размещения денежных средств. Открытие вклада возможно при предъявлении документа, подтверждающего право на получение пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Вклад «Пенсионный онлайн» могут оформить с помощью системы «Интернет-офис» или «Мобильный офис» Дальневосточного банка женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет. Минимальная сумма вклада эквивалентна условиям вклада «Пенсионный», а процентная ставка составляет от 4,5 до 5,8 % для рублевых вкладов. Размер ставки зависит от срока вклада. Вклад «Пенсионный»/ «Пенсионный онлайн» доступен к оформлению также в долларах США и евро.

Вклад «Зарплатный»/«Зарплатный онлайн» — это специальное предложение для тех, кто получает заработную карту на пластиковые карты Дальневосточного банка. Минимальная сумма вклада составляет 3000 рублей, с возможностью пополнения в течение всего срока (6 месяцев). Процентная ставка по вкладу – 6 %.

При открытии вклада «Зарплатный онлайн» первоначальный взнос – 3000 рублей – перечисляется с зарплатной карты Дальневосточного банка. Он открывается на 6 месяцев, ставка составляет 6,1 % годовых. Вклад «Зарплатный онлайн» также доступен к пополнению в течение всего срока.

Более подробную информацию по условиям оформления вкладов вы можете получить здесь или по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).