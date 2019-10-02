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Солид Банк может отправить денежный перевод по системе «Золотая корона» в любую точку мира

2 октября 2019

Система денежных переводов «Золотая Корона» – одна из наиболее популярных в России. С ее помощью миллионы граждан и нерезидентов ежедневно направляют средства во все точки Земного шара. Почему клиенты выбирают именно эту систему? 

  • Во-первых, это, конечно же удобство – отправить и получить деньги можно в 50 000 пунктах в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
  • Во-вторых, скорость переводов – получить перевод можно уже через несколько минут после его отправки. 
  • В-третьих, выгода – низкие тарифы за осуществление переводов являются бесспорным преимуществом.

Отправить или получить денежный перевод по системе «Золотая корона» можно в любом офисе АО «Солид Банк». Для этого понадобится только паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.


/ СИА /
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