Связь-Банк сообщил об изменении тарифов с 1 октября

С 1 октября 2019 вводятся в действие Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов «корпоративного бизнеса» – юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке.

С 1 октября 2019 вводится в действие новая редакция Тарифов Связь-Банка для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующих во всех подразделениях Банка).

С 1 октября 2019 отменяются тарифные планы «Классический», «Электронный» и «Электронный Лайт».