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Иркутск в тройке лидеров по росту цен на новостройки в III квартале 2019 года

2 октября 2019

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на новостройки в III квартале 2019 года в 72 крупных городах России. Средняя стоимость квадратного метра за три месяца выросла на 3,3%. Повышение коснулось 60 городов, принимавших участие в исследовании. При этом Иркутск — в тройке лидеров по росту цен на новостройки.

В общем списке из 72 крупных городов по росту цен на новостройки лидируют подмосковные Химки. средняя цена предложения в новых домах поднялась на рекордные 14,1% и перешагнула отметку 100 000 руб. Второе место у Новосибирска. Третье у Иркутска, где стоимость «квадрата» поднялась на 6,7%, с 60 426 до 64 500 руб.

ТОП-5 городов по росту цен на новостройки в городах России в III квартале 2019 года

Место в рейтинге

Город

Цена в июне 2019 г., руб/кв. м

Цена в сентябре 2019 г., руб/кв. м

Динамика

1

Химки

97 776

111 574

14,1%

2

Новосибирск

63 691

68 001

6,8%

3

Иркутск

60 426

64 500

6,7%

4

Хабаровск

81 061

86 516

6,7%

5

Балашиха

87 015

91 335

5,0%
 

 

 


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