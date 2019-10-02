Иркутск в тройке лидеров по росту цен на новостройки в III квартале 2019 года

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на новостройки в III квартале 2019 года в 72 крупных городах России. Средняя стоимость квадратного метра за три месяца выросла на 3,3%. Повышение коснулось 60 городов, принимавших участие в исследовании. При этом Иркутск — в тройке лидеров по росту цен на новостройки.

В общем списке из 72 крупных городов по росту цен на новостройки лидируют подмосковные Химки. средняя цена предложения в новых домах поднялась на рекордные 14,1% и перешагнула отметку 100 000 руб. Второе место у Новосибирска. Третье у Иркутска, где стоимость «квадрата» поднялась на 6,7%, с 60 426 до 64 500 руб.

ТОП-5 городов по росту цен на новостройки в городах России в III квартале 2019 года