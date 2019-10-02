Иркутск в тройке лидеров по росту цен на новостройки в III квартале 2019 года

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на новостройки в III квартале 2019 года в 72 крупных городах России. Средняя стоимость квадратного метра за три месяца выросла на 3,3%. Повышение коснулось 60 городов, принимавших участие в исследовании. При этом Иркутск — в тройке лидеров по росту цен на новостройки.
В общем списке из 72 крупных городов по росту цен на новостройки лидируют подмосковные Химки. средняя цена предложения в новых домах поднялась на рекордные 14,1% и перешагнула отметку 100 000 руб. Второе место у Новосибирска. Третье у Иркутска, где стоимость «квадрата» поднялась на 6,7%, с 60 426 до 64 500 руб.
ТОП-5 городов по росту цен на новостройки в городах России в III квартале 2019 года
|
Место в рейтинге
|
Город
|
Цена в июне 2019 г., руб/кв. м
|
Цена в сентябре 2019 г., руб/кв. м
|
Динамика
|
1
|
Химки
|
97 776
|
111 574
|
14,1%
|
2
|
Новосибирск
|
63 691
|
68 001
|
6,8%
|
3
|
Иркутск
|
60 426
|
64 500
|
6,7%
|
4
|
Хабаровск
|
81 061
|
86 516
|
6,7%
|
5
|
Балашиха
|
87 015
|
91 335
|
5,0%