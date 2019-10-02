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Промышленный дизайнер в Иркутске получает 53 тыс. руб. – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

2 октября 2019

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что средняя зарплата промышленного дизайнера в Иркутске составляет 53 тысячи рублей в месяц, что в 1,7 раза меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского дизайнера составляет 90 тысяч рублей, что является самым высоким показателем по стране.

Меньше всего зарабатывают промышленные дизайнеры из Улан-Удэ – 48 тысяч рублей в месяц.

В Красноярске средний доход дизайнера составляет 52 тысяч рублей, в Чите – 56 тысяч, в Санкт-Петербурге  – 74 тысячи рублей в месяц.


/ СИА /
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