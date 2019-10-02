Поколения X, Y и Z: разные ценности, разные приоритты

На рынок труда выходит поколение Z, для которого личностный рост важнее, чем для поколений Y и X. Это показал опрос SuperJob. Сервис по поиску работы решил выяснить отличительные черты каждого поколения и на какие ценности оно ориентировано? В социологическом опросе приняли участие 7000 респондентов разных возрастов из всех регионов страны.

Опираясь на теорию поколений, SuperJob выделил 3 возрастные группы экономически активного населения: поколение Z — молодежь до 18 лет, поколение Y — от 19 до 34 лет и поколение X — от 35 до 55 лет и сравнил их отношение к базовым человеческим ценностям.

По итогам опроса Superjob большинство представителей трех поколений в качестве базовых ценностей выбрали семью и финансовую стабильность. Однако число голосов, отданных за эти ценности у «иксов», «игреков» и «зетов» серьезно отличается. С другими ценностями еще интереснее: то, что значимо для поколения Z, практически не имеет ценности у «игреков» и «иксов».

Так, наибольший вес семья и деньги имеют в системе ценностей поколения X: 55 и 48% соответственно. У профессионального развития — ценности, занявшей в рейтинге поколения X третью строку, — голосов в 3 раза меньше (16%). Экономическая и политическая стабильность для «иксов» значит больше, чем для «игреков» и «зетов» (11%).



А вот стремление к личностному росту у поколения X — значимая ценность лишь для 8%, в отличие от следующих поколений, где эта ценность популярна у значительно большего числа респондентов. Оптимизм и вера в светлое будущее — это совсем не про «иксов» (всего 5%). Дружба также мало значит (4%). Стремление сделать мир лучше вписывается в базовые ценности лишь 3% представителей поколения X, образование — 2%.

Среди представителей поколения Y семейные ценности и финансовая стабильность значимы для 47 и 41% соответственно. Профессиональное развитие как базовую ценность «игреки» называли чаще «зетов» и «иксов» (22%). Свобода для поколения Y также значит чуть больше (9%). Стремление к личностному росту у «игреков» не так сильно как у «зетов», но значительно выше, чем у «иксов» (18%).

То, как распределились голоса представителей поколения Z в поддержку тех или иных ценностей, очень занимательно. Семья и деньги на первом месте, но со значительно меньшим числом голосов, чем у старших поколений (33 и 26%). Стремление к личностному росту практически столь же значительно как финансовая стабильность (25%).

Ожидаемо: дружба для молодежи значит больше, чем для старших поколений (13%). Поколение Z — за здоровый образ жизни (12%). Вера в светлое будущее — также прерогатива юности (11%). Образование является базовой ценностью для 9% представителей поколения Z.



Свобода, безопасность, соблюдение законов представителей трех поколений волнуют примерно одинаково. Среди ценностей, занимающих нижние строки в рейтинге у представителей трех поколений — экология, принципиальность и гендерное равенство.