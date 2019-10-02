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ФНС опубликовала данные за 2018 год, которые ранее относились к налоговой тайне

2 октября 2019

На сайте ФНС России размещён набор открытых данных за 2018 год - сведения о доходах и расходах организаций по данным бухгалтерской отчётности . Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями в 2018 году, планируется опубликовать в течение 10 дней, говорится в официальном сообщении на сайте ФНС.

Впервые данные бухгалтерской отчетности и данные о суммах уплаченных налогов были размещены 1 октября 2018 года в соответствии с п. 1.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ. За это время к ним обратились более 79 тысяч пользователей. Использование размещённых данных помогает повысить защищённость при выборе деловых партнеров для бизнеса.


/ СИА /
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