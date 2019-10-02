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С 2020 года ПФР по Иркутской области прекратит выплату федеральной социальной доплаты к пенсии. Что это значит?

2 октября 2019

С 1 января 2020 года вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области будет региональная. Что изменится для получателей выплаты?

В соответствии с законом Иркутской области №76-ОЗ от 23.09.2019 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год» сумма прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты составила 9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем в текущем году.

В связи с тем, что установленный  прожиточный минимум на 2020 год в нашем регионе выше, чем общероссийский, пенсионеры, которые сейчас получают федеральную социальную доплату к пенсии от органов Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года начнут получать региональную социальную доплату от Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Соответственно, в следующем году  органы ПФР произведут выплату только пенсии, ЕДВ и иных социальных выплат. Выплату региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществлять Министерство социального развития, опеки и попечительства.


/ СИА /
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