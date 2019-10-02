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В Бирюсинске построили хоккейный корт с каркасно-тентовыми конструкциями

2 октября 2019

В Бирюсинске Тайшетского района завершены работы по установке хоккейного корта с каркасно-тентовыми конструкциями. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- Появление этого объекта спорта будет способствовать развитию массового спорта и дворовых его видов, расширит возможности для проведения тренировочного процесса и соревнований. В 2020 году на крытом корте мы планируем провести II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, - рассказал Илья Резник.

Государственный контракт на приобретение хоккейного корта и каркасно-тентовой конструкции был заключен министерством спорта Приангарья. Шефмонтаж осуществлял подрядчик. Подготовительные работы и монтаж  проводился за счет муниципального бюджета. Из областного бюджета на эти цели было направлено 12,4 млн рублей в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

Как отметил министр спорта Иркутской области, корт является многофункциональным. Здесь, кроме хоккея с мячом и шайбой, в межсезонье можно играть в баскетбол, волейбол и заниматься другими видами спорта, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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