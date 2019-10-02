В Иркутской области средняя цена покупки машино-мест снизилась

В августе средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи машино-мест снизилась . Так, в августе средняя стоимость одного машино-места в регионе составила около 624 тысяч рублей. В июле средняя цена приобретения машино-мест была более 754 тысяч рублей, сообщает Управление Росреестра по Иркутской области.

Средняя цена покупки остальных объектов недвижимости в августе незначительно подросла. Средняя стоимость одного земельного участка по договору купли-продажи в августе составила почти 398 тысяч рублей, помещений – 1,75 миллиона рублей. В июле земельные участки приобретались жителями региона в среднем за 360 тысяч рублей, помещения – 1,69 миллиона рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.