Наталья Артамонова, РЖД тур: «На Байкале можно создать русскую Швейцарию»

«Отдых на колёсах» набирает популярность. Наталья Артамонова, заместитель генерального директора «РЖД тур», в своем выступлении на 25-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2019» в качестве примера назвала туры на Байкал, которые развивает их компания. После сессии Газета Дело задала ей несколько вопросов.

Наталья, что значит «отдых на колесах»?

– Наша компания разработала однодневные туры по Кругобайкальской железной дороге по маршруту Иркутск – Порт Байкал – Листвянка. Эти экскурсионные туры, ориентированные на внутренний туризм, мы предлагаем уже на протяжении нескольких лет.

Есть маршруты Москва –Владивосток и Москва – Пекин; поезд называется «Императорская Россия». Это двухнедельный тур, с проездом через Иркутск, КБЖД, Байкал. Два дня мы проводим в Иркутской области. Этот продукт ориентирован на иностранцев.

Сейчас мы формируем новый комбинированный туристический продукт: сочетаем железную дорогу с паровозным движением и водным транспортом.

Это направление развивается в течение нескольких лет. Какие тенденции вы замечаете?

– Спрос растет, как во внутреннем сегменте, так и во въездном – много иностранцев приезжают в Россию, им интересны нашли длинные экскурсионные круизные маршруты, по сути «отели на колесах». При этом туристам очень важен высокий уровень сервиса, наличие качественного отдыха.

Какова обратная связь? Они получают то, за чем едут?

– Мы проводим опросы. Анализ показывает, что туристам нравится Бурятия, они с удовольствием приезжают в юрты, едят специфическую для европейцев еду. Они ставят этому 5 баллов.

Сейчас на Байкал чаще едут из Китая, и есть задача увеличить средний чек, поменять профиль туриста, привлекая европейцев. Это выполнимо?

– Вполне выполнимо. Я считаю, что на Байкале можно создать русскую Швейцарию. Это можно и нужно сделать.

При том, что это будет взыскательный турист?

– Если говорить про инфраструктуру самого Байкала, честно говоря, мне стыдно, когда я привожу туда иностранных туристов. Региональным властям с этим надо что-то делать. Вы приезжаете и видите какие-то ларьки, какие-то неухоженные рынки.

У нас на Байкал едут и русские туристы, и иностранные со всего мира – из Латинской Америки, из Северной Америки, из Европы. Это клиенты с определенными потребностями, взглядами, требованиями к турпродукту. Должна признать, что несмотря на отсутствие инфраструктуры, им все равно нравится Байкал. Они не смотрят на безобразия, но в разговорах это комментируют. Инфраструктуру надо срочно менять, и такой проект, как «Южное побережье Байкала», может способствовать решению проблем.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества , экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций — 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати т.н. «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895