Майя Ломидзе, АТОР: «На Байкале можно развивать любые виды туризма»

«Человек зря прожил жизнь, если он не был на Байкале», – считает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). Она рассказала порталу SIA.RU, что думает о перспективах проекта «Южное побережье Байкала».

Майя, мы знаем, что вы тоже участвовали в разработке стратегии. Как вы оцениваете перспективы этого проекта? Наверное, в России много предложений такого рода?

– Не думаю, что их много. Ситуация с Байкалом парадоксальна. С одной стороны, здесь может быть значительно больше туристов, с другой – здесь совершенно нет инфраструктуры, которая могла бы принять большое их количество.

Проект «Южное побережье Байкала» – это хорошая возможность увеличить туристический поток, чтобы деньги оставались в регионе. Кроме того, проект позволяет избежать противоречий с законодательством в сфере охраны природных территорий.

Как вы думаете, удастся ли преодолеть законодательные ограничения?

– Понятно, что это не быстрая история. Она будет развиваться поэтапно, но если есть политическая воля и желание что-то изменить, если есть конструктивные взаимоотношения с Росприроднадзором и Минрироды, то шансы хорошие.

В правильном ли направлении идет развитие туризма на Байкале? Нам действительно нужен экотуризм, медицинский туризм, эмоциональный туризм? Что нравится лично вам?

– Мне на Байкале нравится все. Энергетику Байкала ни с чем нельзя сравнить, никакими словами не передать, что человек переживает на берегу этого озера. Поэтому здесь можно развивать любые виды туризма – оздоровительные, экологические, созерцательные. Все, что угодно. С одним условием – Байкал надо беречь.

Вы бываете на Байкале? И как часто?

– Я была на Байкале три раза – осенью, в мае и летом. И могу сказать, что человек зря прожил жизнь, если он не был на Байкале.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества , экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций — 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати т.н. «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895