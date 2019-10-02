Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

В октябре 2020 года население страны примет участие во Всероссийской переписи населения. О том, как итоги переписи влияют на развитие региона, традициях и новациях, сроках проведения переписи в труднодоступных населенных пунктах сегодня рассказали начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономического развития региона Сергей Какаулин и руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

Перепись населения - важнейший инструмент прогнозирования социально-экономических и демографических процессов как Иркутской области, так и страны в целом. От данных переписи зависит объем денежных средств, поступающих в регион из федерального бюджета на реализацию программ по повышению благосостояния жителей. Существует прямая связь между численностью населения муниципального образования и размером бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры и социальной сферы.

- Органы власти активно принимают участие в подготовительных работах. В Иркутской области в 2019 году создана областная комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, подобные комиссии создаются на уровне муниципалитетов, - сказал Сергей Какаулин.

Перепись - единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения. Ее итоги позволяют формировать социальные программы, направленные на поддержку семей, планирование строительства объектов здравоохранения, объектов жилищного строительства. Так, данные о количестве детей дадут возможность скорректировать планы по строительству новых школ и детских садов.

Важно отметить, что именно по итогам переписи населения формируются объективные и актуальные сведения о коренном малочисленном населении Приангарья, которым необходима государственная поддержка в целях сохранения самобытности и традиционного уклада жизни.

Как отметила Ирина Иванова, Иркутскстат начал подготовку к проведению переписи населения. В течение 2019 года проводится актуализация списка адресов домов, проверка адресного хозяйства. В Иркутской области 366 тыс. жилых и нежилых строений. По результатам проверки списка адресов на местности (относительно списка 2010 года) 3% адресов будут удалены из базы ВПН (сгоревшие, снесенные и т.п.) и 2% добавлены (введены и построены новые).

- Сбор сведений о населении при переписи будет производиться с 1 по 31 октября 2020 года, при этом максимально будут совмещены по времени все способы сбора сведений, - отметила Ирина Иванова.

Интернет-перепись будет проходить с 1 по 25 октября. Граждане со стандартной и подтвержденной учетной записью на портале госуслуг смогут заполнить переписные листы и каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. Пройти интернет-перепись будет возможно и в МФЦ «Мои документы».

Параллельно с интернет-переписью начнется опрос населения переписчиками. В период с 4 по 27 октября переписчики обойдут все жилые помещения, где могут проживать люди. Весь период проведения переписи населения будут работать стационарные участки, где можно пройти перепись. Их предполагается разместить в МФЦ, отделениях Почты России и других местах массового посещения.

Вопросы переписных листов ВПН-2020 несколько изменились относительно прошлой переписи. В вопросе про источники средств к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования». Обновился блок вопросов о занятости и безработице. Также переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Есть ряд других нововведений.

- Участие в переписи населения - дело добровольное, - напомнила Ирина Иванова. - Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.