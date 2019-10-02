РУСАЛ высадил полмиллиона деревьев в Иркутской области

РУСАЛ в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов высадил 500 тысяч деревьев на территории Иркутской области.

Один из этапов масштабного экологического проекта «Под зеленым крылом» завершился посадкой аллеи в г. Шелехов Иркутской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Сергей Левченко и председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, а также вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных, директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц, члены рабочего совета ИркАЗа. Общая площадь посадок деревьев в регионе превысила 125 га.

В марте 2019 года РУСАЛ объявил о реализации первой в России добровольной инициативы в области поглощения парниковых газов – посадке 1 миллиона деревьев с целью лесовосстановления. Территориями реализации проекта были выбраны два региона присутствия компании – Иркутская область и Красноярский край, в каждом из которых в этом году высаживается по 500 тысяч сосен.

В июне 2019 года в ходе Петербургского экономического форума было подписано соглашение о реализации проекта между компанией РУСАЛ, Федеральным агентством лесного хозяйства России и правительством Иркутской области. В качестве основной территории для восстановления лесов в области выбран Боханский район. И это неслучайно: именно здесь лес наиболее сильно пострадал от пожара в 2016 году.

«Внимание к проблемам изменения климата в последние месяцы во всем мире как никогда велико. РУСАЛ был одной из первых компаний в России, кто включил задачу сокращения «углеродного следа» выпускаемой продукции в стратегию своего развития на долгосрочной основе. Помимо восстановления лесов, проект «Под зеленым крылом» несет и важную просветительскую функцию, направленную на популяризацию и увеличение количества экологических инициатив в повседневной жизни людей. Только такой комплексный подход сможет обеспечить заметный результат в будущем», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Иркутская область – сосредоточение уникальных природных богатств не только в масштабах России, но и всей планеты. И конечно, сохранение лесов, которые занимают значительную часть территории нашего региона, - это задача, которая не может быть решена только в рамках акций, подобных сегодняшней. Наш опыт и опыт соседних стран говорит о том, что бережное отношение к природе, к лесу, должно быть неотъемлемой частью экологического воспитания граждан. Уверен, что в партнерстве с компаниями, которые являются лидерами в области внедрения экологических технологий и природоохранных инициатив, мы сможем развить это направление во всех сферах социальной жизни», – отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

РУСАЛ – один из лидеров отрасли, выпускающих низкоуглеродную продукцию. Более 90% металла компании производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. В 2017 году компания презентовала свой новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Весь металл, производимый под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа», который составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).

Кроме того, РУСАЛ является одним из инициаторов создания и активным участником Российского партнерства за сохранение климата, которое объединяет ведущие российские компании, заинтересованные в реализации проектов по борьбе с изменением климата и внедрении низкоуглеродных, природосберегающих технологий, а также снижении общей антропогенной нагрузки на климатическую систему.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).