Сергей Левченко: Обеспечить 100-процентный баланс между лесозаготовками и восстановлением лесов – это реальная задача

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня принял участие в посадке сосновой аллеи в Шелехове в рамках проекта «Под зеленым крылом». Инициатор проекта – компания РУСАЛ.

В этом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме Федеральное агентство лесного хозяйства, Правительство Иркутской области и компания «Русский алюминий» подписали соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов на территории Приангарья для решения глобальной проблемы сокращения углеводородного следа.

В рамках проекта «Под зеленым крылом» были произведены лесовосстановительные работы на месте гарей в Боханском районе: на площади 125 га высажено 500 деревьев. Посадка аллеи из 5-летних сосен в Шелехове стала заключительным этапом проекта.

– Инициатива, на которую я с удовольствием откликнулся, когда мы подписывали данное трехстороннее соглашение, – это то, что должны взять за пример многие компании, – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Левченко.

– Все инициативы РУСАЛа, как эта, направлены не просто на лесовосстановление. Они направлены на то, чтобы мы с вами, как неравнодушные люди, как социально ответственный бизнес, объединившись, сделали нашу жизнь и нашу работу более безопасными, красивыми, удобными и, главное, чтобы наши дети видели, как мы заботимся о нашей природе, как мы ее восстанавливаем и как мы ее сохраняем, – поддержала Губернатора вице-президент по региональной политике объединенной компании РУСАЛ Елена Безденежных.

В сегодняшней акции приняло участие больше ста человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Они посадили на аллее в Шелехове 150 молодых сосен. Глава региона выразил надежду, что такие мероприятия будут регулярными. Тем более, в области разработана и реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках одноименного федерального проекта, который входит в состав национального проекта «Экология». Цель – к 2024 году обеспечить в Иркутской области 100-процентный баланс между проводимыми лесозаготовками и одновременным восстановлением лесов.

– Это реальная задача, исходя из тех темпов лесовосстановления, которые мы уже набрали: в год мы сеем восемь тонн семян. Такого не было в новейшей истории России. Но даже такие большие цифры нас не устраивают. Мы вполне способны увеличивать объемы лесовосстановления и вполне реально через пять лет довести их до сопоставимых с объемами лесозаготовки, – подчеркнул Сергей Левченко.