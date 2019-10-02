В Иркутской области новостройки за год подорожали на 10%

Поправки №в 214-ФЗ, вступившие в силу 1 июля 2019 года, ускорили темпы подорожания недвижимости в России: по итогам трёх месяцев работы рынка, по новым правилам, квадратный метр в новостройках в стране подорожал на 3,3%. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние 2 года. За год цены на новостройки выросли в среднем на 12%, отмечают аналитики «Авито Недвижимости».

По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Иркутская область вошла в ТОП-7 регионов, где наиболее значительно подорожали новостройки за последний год. Средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 10% и в III квартале 2019 года составила 48 000 рублей. В тройке лидеров по динамике роста цен: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%).

В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно.

«Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок. Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен», — отмечает руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Средняя стоимость квадратного метра в регионах России