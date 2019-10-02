В Иркутской области новостройки за год подорожали на 10%

Поправки №в 214-ФЗ, вступившие в силу 1 июля 2019 года, ускорили темпы подорожания недвижимости в России: по итогам трёх месяцев работы рынка, по новым правилам, квадратный метр в новостройках в стране подорожал на 3,3%. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние 2 года. За год цены на новостройки выросли в среднем на 12%, отмечают аналитики «Авито Недвижимости».
По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом Иркутская область вошла в ТОП-7 регионов, где наиболее значительно подорожали новостройки за последний год. Средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 10% и в III квартале 2019 года составила 48 000 рублей. В тройке лидеров по динамике роста цен: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%).
В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно.
«Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок. Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен», — отмечает руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Средняя стоимость квадратного метра в регионах России
|
Город
|
III квартал 2018 г.
|
Август 2019 г.
|
III квартал 2019 г.
|
Изменение за год
|
Изменение за месяц
|
Ленинградская область
|
62 943
|
71 001
|
73 532
|
16,82%
|
3,57%
|
Татарстан
|
49 519
|
57 338
|
57 568
|
16,25%
|
0,40%
|
Ростовская область
|
40 014
|
45 746
|
46 401
|
15,96%
|
1,43%
|
Краснодарский край
|
54 968
|
62 559
|
63 683
|
15,85%
|
1,80%
|
Удмуртия
|
49 963
|
55 136
|
55 620
|
11,32%
|
0,88%
|
Красноярский край
|
42 041
|
43 721
|
46 429
|
10,44%
|
6,19%
|
Иркутская область
|
43 896
|
48 410
|
48 439
|
10,35%
|
0,06%
|
Алтайский край
|
41 760
|
45 714
|
45 969
|
10,08%
|
0,56%
|
Ставропольский край
|
39 108
|
42 684
|
42 771
|
9,37%
|
0,20%
|
Новосибирская область
|
52 810
|
58 104
|
57 642
|
9,15%
|
-0,80%
|
Ульяновская область
|
39 583
|
42 825
|
43 001
|
8,63%
|
0,41%
|
Московская область
|
77 556
|
82 710
|
83 469
|
7,62%
|
0,92%
|
Тюменская область
|
48 682
|
51 240
|
52 144
|
7,11%
|
1,76%
|
Воронежская область
|
36 551
|
39 308
|
39 110
|
7,00%
|
-0,50%
|
Крым
|
85 640
|
91 013
|
91 346
|
6,66%
|
0,37%
|
Свердловская область
|
47 417
|
49 896
|
50 285
|
6,05%
|
0,78%
|
Пермский край
|
44 239
|
46 934
|
46 914
|
6,05%
|
-0,04%
|
Башкортостан
|
41 605
|
43 869
|
43 963
|
5,67%
|
0,22%
|
Челябинская область
|
30 661
|
32 113
|
32 145
|
4,84%
|
0,10%
|
Томская область
|
47 484
|
49 569
|
49 577
|
4,41%
|
0,02%
|
Нижегородская область
|
48 677
|
50 978
|
50 692
|
4,14%
|
-0,56%
|
Саратовская область
|
34 297
|
35 202
|
35 638
|
3,91%
|
1,24%
|
Омская область
|
43 746
|
46 573
|
45 249
|
3,43%
|
-2,84%
|
Самарская область
|
42 547
|
43 085
|
43 037
|
1,15%
|
-0,11%
|
Калининградская область
|
57 491
|
56 622
|
57 404
|
-0,15%
|
1,38%
|
Вся Россия
|
65 120
|
72 544
|
72 860
|
11,89%
|
0,43%