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В Иркутской области новостройки за год подорожали на 10%

2 октября 2019

Поправки №в 214-ФЗ, вступившие в силу 1 июля 2019 года, ускорили темпы подорожания недвижимости в России: по итогам трёх месяцев работы рынка, по новым правилам, квадратный метр в новостройках в стране подорожал на 3,3%. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние 2 года. За год цены на новостройки выросли в среднем на 12%, отмечают аналитики «Авито Недвижимости».

По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Иркутская область вошла в ТОП-7 регионов, где наиболее значительно подорожали новостройки за последний год. Средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 10% и в III квартале 2019 года составила 48 000 рублей. В тройке лидеров по динамике роста цен: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%).

В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно.

«Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок. Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен», — отмечает руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Средняя стоимость квадратного метра в регионах России

Город

III квартал 2018 г.

Август 2019 г.

III квартал 2019 г.

Изменение за год

Изменение за месяц

Ленинградская область

62 943

71 001

73 532

16,82%

3,57%

Татарстан

49 519

57 338

57 568

16,25%

0,40%

Ростовская область

40 014

45 746

46 401

15,96%

1,43%

Краснодарский край

54 968

62 559

63 683

15,85%

1,80%

Удмуртия

49 963

55 136

55 620

11,32%

0,88%

Красноярский край

42 041

43 721

46 429

10,44%

6,19%

Иркутская область

43 896

48 410

48 439

10,35%

0,06%

Алтайский край

41 760

45 714

45 969

10,08%

0,56%

Ставропольский край

39 108

42 684

42 771

9,37%

0,20%

Новосибирская область

52 810

58 104

57 642

9,15%

-0,80%

Ульяновская область

39 583

42 825

43 001

8,63%

0,41%

Московская область

77 556

82 710

83 469

7,62%

0,92%

Тюменская область

48 682

51 240

52 144

7,11%

1,76%

Воронежская область

36 551

39 308

39 110

7,00%

-0,50%

Крым

85 640

91 013

91 346

6,66%

0,37%

Свердловская область

47 417

49 896

50 285

6,05%

0,78%

Пермский край

44 239

46 934

46 914

6,05%

-0,04%

Башкортостан

41 605

43 869

43 963

5,67%

0,22%

Челябинская область

30 661

32 113

32 145

4,84%

0,10%

Томская область

47 484

49 569

49 577

4,41%

0,02%

Нижегородская область

48 677

50 978

50 692

4,14%

-0,56%

Саратовская область

34 297

35 202

35 638

3,91%

1,24%

Омская область

43 746

46 573

45 249

3,43%

-2,84%

Самарская область

42 547

43 085

43 037

1,15%

-0,11%

Калининградская область

57 491

56 622

57 404

-0,15%

1,38%

Вся Россия

65 120

72 544

72 860

11,89%

0,43%
 

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