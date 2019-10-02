20 муниципалитетов Иркутской области планируют изменить способ оплаты за вывоз ТКО

Главы 20 муниципальных образований Иркутской области в соответствии с действующим законодательством направили в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона мотивированные предложения для изменения способа расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Реформа началась 1 января 2019 года: на территории всей Иркутской области в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений было установлено, что оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется, исходя из общей площади жилого помещения. При этом Губернатор Сергей Левченко рекомендовал главам муниципальных образований анализировать ситуацию и при наличии объективных причин, обязательно учитывая мнение населения, принять решение об изменении способа начисления платы за ТКО. Первыми воспользовались таким правом муниципалитеты Саянска, Братска и Тайшета.

В апреле 2019 года на заседании рабочей группы в установленном порядке были рассмотрены их предложения. С 1 июля 2019 года население этих населенных пунктов стало оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих в квартире граждан, а не с квадратного метра жилой площади.

В настоящее время предложения по изменению способа оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами поступили от Ангарского городского округа, муниципалитетов пос. Молодежный, Горохово, Усть-Куда Иркутского района, городов Усолье-Сибирское, Черемхово, Байкальск, Бодайбо, Зима, Железногорск-Илимский, Киренск, а также поселков Тельма Усольского района, Михайловка Черемховского, Артемовский, Перевоз и Кропоткин Бодайбинского районов. Такие же обращения поступили от сельских поселений Шелеховского района – Баклашинского, Подкаменского, Олхинского и Шаманского. Все они будут рассмотрены в установленном порядке на заседании рабочей группы.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что предложение об изменении способа оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО должно быть согласовано с представительным органом власти. Решение в отношении отдельного муниципального образования Иркутской области для изменения способа оплаты за услугу по обращению с ТКО возможно не чаще одного раза в год.