En+ приглашает иркутян на пешеходную экскурсию «Энергетика Иркутска»

Компания En+ Group объявляет о проведении серии пешеходных экскурсий по историческому центру Иркутска под названием «Энергетика Иркутска» в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области.

Этой осенью накануне 65-летнего юбилея объединенной энергосистемы Иркутска компания En+ Group приглашает горожан познакомиться с историей энергетики в Приангарье в необычной форме. Совместно с клубом молодых ученых «Альянс» подготовлен экскурсионный маршрут по историческому центру Иркутска. На этой прогулке можно будет узнать, где зажглись первые фонари, с чего начиналось развитие энергоснабжения города, о людях, жизнь которых была посвящена тому, чтобы сегодня у каждого жителя Приангарья было дома светло и тепло.

Маршрут проложен через 10 точек, связанных с хронологией зарождения энергетики в городе, а также с историей строительства гидроэлектростанций Ангарского каскада, чья деятельность тесно сплетена с историей Иркутска.

Пешеходные экскурсии «Энергетика Иркутска» пройдут 2, 5 и 26 октября. Начало каждой экскурсии в 15:00. Стартовая точка – перекресток улиц Ленина и Сурикова со стороны сквера у Вечного огня.

Экскурсионные группы будут формироваться в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску», также все желающие могут зарегистрироваться: https://en-group-siberia.timepad.ru/event/1076453/. Кроме того, «Энергетика Иркутска» станет общедоступным аудиогидом, которым сможет воспользоваться любой желающий – достаточно будет открыть страницу с экскурсией в интернете на смартфоне и прогуляться по Иркутску в виртуальном сопровождении профессионального историка, который расскажет о становлении и развитии энергетики города и области.