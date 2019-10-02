В иркутском микрорайоне Зеленый завершается капитальный ремонт теплосетей

В микрорайоне Зеленый Иркутска завершается капитальный ремонт магистральных сетей. Уже заменено 12 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом доложил заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин.

– Отопление в дома жителей микрорайона Зеленый подано. На сегодня проводится промывка сетей горячего водоснабжения, до конца недели данные работы также будут завершены, горячая вода поступит во все дома микрорайона , – отметил Дмитрий Анчутин. – Кроме того, к отопительному сезону на теплоисточнике Зеленого смонтировано 4 новых котла, 2 – капитально отремонтированы. Необходимый запас топлива есть .

В целом, на 1 октября к теплоснабжению подключено 100% жилого фонда Иркутска. К отопительному сезону подготовлены тепловые насосные, водопроводные и канализационные станции, центральные тепловые пункты, тепловые и водопроводные сети. Запас топлива (как угля, так и мазута) сформирован на 100%, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.