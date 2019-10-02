Одна из иркутских школа отметила 120-летие

Иркутская средняя общеобразовательная школа №10 отметила 120-летие со дня образования.

– Школа №10 является одним из старейших учреждений Иркутска. У нее богатое историческое прошлое, крепкие образовательные традиции. Школа носит имя нашего земляка – Павла Андреевича Пономарева. Купец, промышленник, чаеторговец – он, в первую очередь, известен как крупный меценат. Все свое состояние Пономарев завещал на развитие народного образования в городе и регионе. Его имя обязывает соответствовать высоким стандартам. И школа успешно с этим справляется, – подчеркнул заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

Сегодня в школе обучается 1190 детей, из них 40 – в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2007 года реализуется образовательный проект «Кадетское воспитание».

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что двухэтажное каменное здание с дворовыми постройками для второго училища П.А. Пономарева начали строить в 1897 году. Торжественное открытие и освящение состоялось 1 октября 1899 года, эта дата считается днём рождения школы. К 1903 году в училище обучалось 50 мальчиков и 50 девочек. В 1905-1910 годы и во время 1-й мировой войны в здании размещались 14 дивизия и первый народный полк; в 1917 году – здание возвращено школе, в которой обучается 258 детей, здесь же открыты учительские курсы; в 1939-1952 годы – школа является семилетней смешанной; в 1952-1954 годы – мужская семилетняя школа №10; в 1955 году – смешанная семилетняя школа №10; в 1960 году – восьмилетняя школа №10; в 1992 году – открыта новая часть здания, а школа получила статус средней общеобразовательной школы.