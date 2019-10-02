ИНК приобретет семь высокоавтоматизированных буровых установок Bentec

Буровое подразделение группы компаний ИНК «ИНК-Сервис» подписало договор с ООО «Бентек» (российское дочернее предприятие немецкой Bentec GmbH) о поставке семи буровых установок стационарно-эшелонного типа.

Установки отличает высокая степень автоматизации процессов бурения, что позволяет оптимизировать затраты и время, а также повысить качество строительства скважин.

Церемония подписания договора поставок прошла в главном офисе группы компаний ИНК в Иркутске в присутствии председателя совета директоров ИНК Николая Буйнова и исполнительного директора Bentec GmbH Дирка Шульце. Свои подписи под договором поставили исполнительный директор ООО «ИНК-Сервис» Дмитрий Погадаев и генеральный директор ООО «Бентек» Олег Федоровских.

Приобретаемые иркутскими нефтяниками установки отличаются высокой степенью автоматизации процессов бурения. Интеллектуальное программное обеспечение, сохраняющее и анализирующее все необходимые параметры работы, может в режиме онлайн оптимизировать процессы бурения, обеспечить лучшую сохранность оборудования и повысить качество строительства скважины.

Сами установки будут произведены на тюменском заводе ООО «Бентек», поставкой комплектующих займется Bentec GmbН. Первые три буровики получат в конце 2020 года, одновременно на стадии изготовления будут находиться еще четыре станка. Контракт должен быть исполнен до конца 2021 года.

В ООО «ИНК-Сервис» отметили, что установки отличаются повышенной грузоподъемностью (320 тонн), более мощными верхним приводом и насосной группой. Они будут, в частности, оснащены автоматическим роботизированным ключом для бурильных труб, который позволит сократить время соединения и раскрепления замковых соединений труб и компоновки низа буровой колонны (КНБК), системой спуска обсадных колонн, собственным блоком генерации для работы в автономном режиме.

Использование новых установок потребует более высокого уровня квалификации сотрудников, поэтому персонал ООО «ИНК-Сервис» будет проходить обучение на производственной базе ООО «Бентек» в Тюмени. Предусмотрено и обучение бригад на месторождениях при строительстве первых скважин с использованием нового оборудования.

Приобретение новых установок обусловлено долгосрочной программой развития бурового подразделения группы компаний ИНК, предусматривающей в том числе существенное увеличение коммерческой скорости бурения нефтяных и газовых скважин.

Справка о компаниях

ООО "ИНК-Сервис"

100% дочернее предприятие ООО "ИНК", образовано в 2005 году. Предприятие обеспечивает выполнение около 3/4 объема буровых работ группы компаний ИНК. Сегодня в ООО «ИНК-Сервис» работают 24 буровые бригады, использующие российские установки «Уралмаш 3000ЭУК-1М», «БК-225Э», а также установки производства RG Petro-Machinery Co., Ltd (КНР) мобильного и эшелонного типов.

Bentec

Штаб-квартира компании Bentec находится в Бад-Бентхайме, Германия, с дополнительными мощностями по производству и обслуживанию в различных регионах мира.

Компания Bentec производит высококачественные буровые установки и оборудование для нефтяного, газового и геотермального рынков, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья, безопасности и окружающей среды.