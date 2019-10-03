Аналитики: Скорость продажи квартир на вторичном рынке с начала года увеличилась на треть

Квартиры на вторичном рынке в городах России продаются в среднем за 90 дней. С начала года скорость продажи увеличилась на треть, отмечают аналитики ЦИАН.

Быстрее всего реализуются квартиры в новых домах, введенных в эксплуатацию за последнее десятилетие, их средний срок экспозиции составляет 88 дней, дольше всего в старом жилом фонде (построенных до 70-х годов) – 112 дней.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры «уходят» быстрее – в среднем через 87 дней, тогда как трёхкомнатные и многокомнатные более чем через 100 дней.

В рейтинг лидеров по скорости продажи жилья в основном вошли южные города и города в нефтедобывающих регионах. Городами-лидерами стали Кисловодск (26 дней), Новороссийск (38 дней) и Нефтекамск (40 дней). Аутсайдерами по скорости продажи квартир стали Златоуст (172 дня), Миасс (161 день), Якутск (164 дня). На вторичном рынке в Москве средний срок экспозиции составляет 94 дня (-24 дня с начала года), Санкт-Петербурга – 79 дней (-16 дней с начала года).

Методика: под “сроком экспозиции” понимается отрезок времени от даты создания объявления до даты последнего действия по нему на площадке cian.ru. В выборку попали данные по городам России с численностью населения более 100 тыс. человек, где в рассматриваемый период присутствовало более 100 объявлений с высокой степенью достоверности.