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Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

3 октября 2019

Вечером  2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка.

В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.

Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.


/ СИА /
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