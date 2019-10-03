Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка.

В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.

Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.