Банк «Солидарность»: при пользовании картами UNIONPAY можно сэкономить на стоимости билета в «Аэроэкспресс»

1 октября 2019 года стартовала программа – поездка в «Аэроэкспресс» с UnionPay за 1 рубль.

«Аэроэкспресс» – это скоростной поезд, который соединяет 3 крупнейших московских аэропорта с центром Москвы. Пользуясь услугами «Аэроэкспресс», пассажиры могут быстро добраться из центра города до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Воспользуйтесь бесконтактной картой UnionPay АО КБ «Солидарность» и проходите через турникет за 1 рубль.

Программа будет действовать весь год вплоть до 14 марта 2020 года. Более подробно с условиями программы Вы можете ознакомиться по ссылке.