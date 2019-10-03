Россельхозбанк повышает доступность финансовых услуг для жителей Ярославской области

АО «Россельхозбанк» продолжит расширять свое присутствие в Ярославской области, что сделает финансовые услуги еще более доступными для населения региона. Об этом заявил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Левин во время рабочего визита в Ярославль.

Кирилл Левин посетил место строительства дополнительного офиса Россельхозбанка на улице Свободы, д. 24. Его открытие запланировано на конец января 2020 года.

«Как банк регионов, мы понимаем, насколько важно, чтобы финансовые услуги для населения были в шаговой доступности. Это важная составляющая развития Ярославской области. РСХБ продолжит работу по расширению присутствия и повышению качества сервиса, а также будет создавать новые банковские продукты, чтобы максимально удовлетворять потребности клиентов. Также мы видим значительный потенциал в части развития АПК Ярославской области и продолжим соде йствовать его полноценной реализации», – сказал Кирилл Левин.

За время работы в Ярославской области с 2003 года РСХБ вложил в экономику региона более 62 миллиардов рублей, в том числе – свыше 20 миллиардов рублей в АПК.