«Ростелеком» в Иркутске провел телемост на всероссийском открытом уроке «Спасатели»

«Ростелеком» в Иркутске в рамках форума «ПроеКТОриЯ» выступил техническим партнером всероссийского открытого урока «Спасатели», посвященному героическим профессиям. На мероприятие в студию главного офиса «Ростелекома» в Приангарье пришли ученики 8 «А» класса иркутской городской школы №19.

«Мы в Иркутске уже не первый год принимаем у себя в студии ребят, которые приходят на открытые уроки форума “ПроеКТОриЯ”. “Ростелеком” оказал техническую поддержку проекту, объединившему заинтересованных в выборе будущей специальности школьников и их педагогов, – прокомментировал техническое сопровождение мероприятия директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В этот раз ученики смогли узнать об одной из самых ответственных и опасных профессий в мире – спасателях».

На уроке вместе сотрудниками МЧС присутствовали и подростки, которые сами уже совершили героические поступки и сохранили жизни людей. На связь с основной площадкой мероприятия — Центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» — вышел четырнадцатилетний Андрей Будаев, который два года назад спас тонущего мальчика: «Мы с друзьями плавали на речке, когда услышали крики. Оказалось, что один мальчик не вынырнул. Я прыгнул в воду и с третьего раза мне удалось поднять тонущего наверх. Влад, так звали 9-летнего школьника, остался жив». По словам Андрея, он еще не решил, какую профессию выберет для себя в будущем, но то, что спасатель – одна из самых необходимых, он еще раз убедился на мероприятии.

Справка: Всероссийские открытые уроки — это профориентационные занятия, организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Перед участниками — старшеклассниками, преподавателями, родителями — выступают представители крупнейших компаний и ведущих вузов России. Каждый урок проходит в формате онлайн-трансляции с одновременным участием более 20 тысяч школ и подключением по телемосту четырех регионов. Открытые занятия уже набрали более 85 млн просмотров, на сайте проекта зарегистрировано свыше 28 тысяч личных кабинетов российских школ.