В Приангарье поступило оборудование для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

В Иркутскую область пришла партия спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) для центров развития внешкольного спорта в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Комплексы планируется создать в Братске и Киренске. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.

- Первая партия оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа пришла в конце сентября. Это уличные силовые тренажеры, а также уличный спортивный комплекс, включающий в себя брусья, шведскую стенку, турники и другое. В ближайшее время мы ждем многофункциональное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон, - рассказал Илья Резник.

Напомним, Братск и Киренский район стали победителями рейтингового отбора на передачу оборудования для создания ФОКОТов в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Согласно заявкам, в Братске ФОКОТ будет установлен в жилом районе Энергетик на улице Юбилейная. Администрация Киренского района планирует установить комплекс в микрорайоне Мельничный в Киренске.

На приобретение оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа направлено более 52 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 50 млн рублей, остальные – из областной казны, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как отметил министр спорта Иркутской области, регион также получает оборудование для малых спортивных площадок. Всего в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» планируется установить 13 малых спортивных площадок в 13 районах. Площадки рассчитаны в том числе на проведение тестирования населения по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).