Завершен ремонт участка автодороги Черемхово – Голуметь – Онот в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Завершен ремонт автомобильной дороги Черемхово – Голуметь – Онот на участке с 27 по 32 км в Черемховском районе. Как сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость работ составила 65,4 млн рублей. На объекте восстановлено асфальтобетонное покрытия общей площадью более 35 тысяч м2. Кроме того, выполнены работы по ремонту водопропускных труб, для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка. Для обеспечения движения пассажирского транспорта восстановлены две автобусные остановки.

Замминистра подчеркнул, что работы на автодороге Черемхово – Голуметь – Онот ведутся с 2016 года. Тогда был выполнен ремонт дороги на участке с 13 по19 км, стоимостью 78,3 млн рублей. В 2017 году завершена реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на 55 км, стоимость более 80 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения из дорожного фонда Иркутской области в 2019 году дополнительно выделено 36 млн рублей на восстановление асфальтобетонного покрытия на наиболее аварийных участках с 30 по 56 км.

Также сейчас ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Черемхово – Голуметь – Онот на участке с 33 по 43 км, ее планируется завершить в следующем году

- Этой дороге уделяется повышенное внимание, с 2016 года из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Тем не менее проблемные участки остаются, связано это с большим количеством тяжеловесного транспорта, который следует в этом районе и разбивает дорогу, - пояснил Евгений Липатов.

Для контроля весовых параметров транспортных средств в 2019 году начаты работ по разработке проектной документации на создание автоматических систем весогабаритного контроля на 32 км автомобильной дороги Черемхово – Голуметь –Онот, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.