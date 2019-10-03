Двое мужчин были спасены накануне на озере Байкал

Накануне вечером на озере Байкал в районе мыса Семениха в Иркутском районе опрокинулась лодка, в которой находились двое мужчин. Людям удалось спастись. Они добрались до берега, находящегося в 300 метрах от места происшествия.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, сообщение об этом поступило в центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия на патрульном катере выехал государственный инспектор по маломерным судам, который обнаружил у мыса Семениха моторное судно «Казанка-5 М», на берегу находились два человека. Люди были подняты на борт патрульного судна и доставлены в посёлок Большое Голоустное. Они не пострадали и от медицинской помощи отказались.

Государственными инспекторами было установлено, что по пути из посёлка Большие Коты в посёлок Большое Голоустное от удара корпуса лодки о подводное препятствие люди упали за борт, но смогли самостоятельно добраться до берега и сообщить о случившемся в службу спасения. Инспекторы считают, что происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном.