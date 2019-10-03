«День омуля» пройдет 5 октября в Листвянке

В поселке Листвянка на территории отеля «Легенда Байкала» 5 октября пройдет V байкальский гастрономический фестиваль «День омуля». Впервые состоится выпуск мальков омуля от ООО «Байкальская рыба» в Байкал для восстановления популяции эндемика, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

В «День омуля» гости фестиваля смогут приготовить сагудай вместе с профессиональными поварами, а также попробовать уху из байкальской рыбы от ресторанов отелей в Листвянке. В развлекательной программе фестиваля – выступления творческих коллективов, мастер-классы, викторина от Байкальского музея ИНЦ СО РАН для детей, конкурс детского рисунка, кулинарные поединки и спортивные семейные состязания.

Начало праздника намечено на 12.00.