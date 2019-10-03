В Иркутске открылся Всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл»

В Иркутске открылся II Всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл». Мероприятие проходит с 3 по 7 октября на площадке Иркутского национального исследовательского политехнического университета. В хакатоне принимают участие представители со всей России – молодые специалисты в области архитектуры, дизайна, урбанистики и строительства в возрасте от 18 до 30 лет.

– Благодаря этому форуму молодые архитекторы получили возможность реализовать в Иркутске свои идеи. На территории кампуса технического университета появилось сразу 8 арт-объектов! В этом году ИРНИТУ снова на передовой науки и высшего образования. А это значит, здесь снова появятся свежие идеи, интересные решения , – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Сотрудничество с молодыми архитекторами, градостроителями уже стало для Иркутска традиционным. Талантливая молодежь активно включена в работу по преображению дворов и общественных пространств . Второй год подряд студенты, аспиранты и молодые ученые получают именные стипендии за разработки для нужд городского хозяйства.

В этом году задача участников хакатона – развитие и благоустройство дворовых территорий студенческих общежитий, а также вовлечение горожан в современное искусство и традиционную культуру. Участникам предстоит процесс проектирования, возведения и презентации итоговых арт-объектов. Ход работы будет курироваться экспертами, среди которых представители администрации Иркутска, главный архитектор города. Эксперты помогут участникам воплотить задуманные идеи и образы. По итогам будут выбраны лучшие арт-объекты.

Основная цель хакатона – создание на территории студенческого кампуса благоприятной среды для проведения досуга и возможности отдыха студентов путем строительства объемных визуальных архитектурных форм. Организаторы мероприятия – АНО «Клуб Молодых Архитекторов» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), ИРНИТУ, Общероссийской организации "Городские реновации", администрации города Иркутска.