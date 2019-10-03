Федеральную финансовую поддержку на реализацию инновационных социальных проектов получит Иркутская область

Федеральную финансовую поддержку на реализацию инновационных социальных проектов получит Иркутская область. Наш регион вошёл в число победителей второго этапа конкурсного отбора комплексов мер субъектов Российской Федерации и инновационных социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс провёл Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На средства Фонда в 2020-2021 годах в Иркутской области реализуют проекты по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, и комплекс мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленный на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства.

Кроме того, подведомственные учреждения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: Иркутский детский дом-интернат № 2, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутска и Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» стали победителями инновационных проектов Фонда, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.