ВТБ стал генеральным спонсором выставки Ильи Репина в Русском музее

3 октября в Русском музее открывается выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения». В экспозицию вошли работы из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, других российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

На выставке, занимающей первый этаж корпуса Бенуа, будет представлено более 250 живописных и графических работ Ильи Репина. Посетители получат уникальную возможность увидеть в рамках единой экспозиции хрестоматийные полотна «Бурлаки на Волге», «Садко», «Царевна Софья Алексеевна...», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Запорожцы», обширную галерею портретов, виртуозно исполненные этюды, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.

«Организаторы подошли к созданию юбилейной выставки с большой любовью к творчеству Ильи Репина. Экспозиция охватывает разные периоды жизни мастера, знакомит как с признанными шедеврами, так и с малоизвестными работами. Уверен, что этот выставочный проект откроет много нового не только любителям, но и знатокам творчества художника», — отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Выставка будет открыта для посещения с 4 октября 2019 года до 9 марта 2020 года. Она продолжает серию экспозиций, посвященных 175-летию со дня рождения художника. Ранее в этом году масштабная ретроспектива работ Ильи Репина проходила в Третьяковской галерее при поддержке банка ВТБ. По окончании выставки в Русском музее эстафету примут зарубежные музеи: Пти-Пале (Париж) и Атенеум (Хельсинки).

Справка

Банк ВТБ и Русский музей связывают многолетние дружеские отношения. При поддержке ВТБ в Русском музее прошли масштабные выставки работ Николая Рериха, Льва Бакста, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова и многих других знаковых художников.