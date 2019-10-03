До 7 ноября предприниматели, пострадавшие от паводка, могут подать заявку на получение субсидии до 1,5 млн рублей

Предпринимателям, пострадавшим в результате паводка в июне 2019 года, будет предоставлена субсидия на покрытие части затрат, понесенных при возобновлении финансово-хозяйственной деятельности. 2 октября 2019 года соответствующее положение о порядке предоставления субсидии было утверждено первым заместителем Губернатора - Председателем Правительства Иркутской области Русланом Болотовым. 500 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с распоряжением федерального Правительства от 29 августа 2019 года.

Как пояснили в министерстве экономического развития региона, средства субсидии могут быть направлены на:

- приобретение имущества (части имущества), предназначенного для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, со сроком полезного использования более года;

- ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих субъектам малого и среднего предпринимательства на праве собственности;

- уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления предпринимательской деятельности, на срок действия договора аренды, но не более календарного года, следующего за годом введения режима чрезвычайной ситуации.

Получить субсидию могут предприниматели – юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществлявшие свою деятельность в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, кроме тех, кто осуществляет подакцизные виды коммерческой деятельности, имеет задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды на дату подачи заявки на субсидию, а также чья деятельность была зарегистрирована после ЧС.

Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей.

Сбор документов будет осуществляться в период с 4 октября по 7 ноября 2019 г. Заявления принимаются министерством экономического развития Иркутской области, почтой на адрес министерства либо в многофункциональных центрах «Мои документы», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.