Сергей Левченко: Работы по строительству новых микрорайонов в Тулуне идут по графику

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проверил ход строительных работ в новых микрорайонах Тулуна – Сосновый Бор и Березовая Роща. Вместе с главой региона стройплощадки проверили первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина.

Микрорайон Сосновый Бор возводится вблизи микрорайона Угольщиков. На новом месте будет построен 21 двухэтажный многоквартирный дом из пенобетона. Численность населения микрорайона Сосновый Бор составит более 500 человек. Сейчас здесь ежедневно работает тяжелая техника, скоро подрядчики приступят к заливке фундамента двух первых домов, готовится котлован для третьего объекта.

- Мы планируем эти три дома в ноябре поставить под крышу. Уже с окнами, стенами. И также к ноябрю мы должны завершить работы по строительству фундаментов остальных домов, - рассказал Кирилл Довченко, начальник участка.

Губернатор Сергей Левченко, общаясь с подрядчиками, подчеркнул, что, кроме жилых домов, на территории микрорайона должны быть детские площадки, выполнено благоустройство, озеленение.

В микрорайоне Березовая Роща будут возведены индивидуальные жилые дома, каждый с земельным участком площадью 15 соток. Первая очередь строительства предусматривает около 400 домов. Всего на территории микрорайона к октябрю 2020 года планируется возвести полторы тысячи частных домов. Также здесь запланировано строительство школы на 1275 мест и детского сада.

- Для этого микрорайона отобраны шесть подрядчиков, пять из них уже начали работать. Два дома уже практически готовы, площадью 54 и 72 квадратных метра. Будущие жители этих домов уже составили предварительные договоры. Кроме того, здесь на въезде еще два дома были закончены две недели назад, они ждут своих жильцов. Таким образом, здесь шесть подрядчиков и шесть разных проектов. И плюс будет дана возможность людям построить самостоятельно или нанять индивидуально подрядчиков, для этого отведена отдельная улица. В этом году около 20-25 индивидуальных домов будет построено. Мы идем в графике, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня же в Тулуне глава региона провел совещание с представителями компаний, которые возводят новые микрорайоны, на котором Сергей Левченко обозначил, что одна из главных задач сейчас – скоординировать работу всех участников строительного процесса, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.