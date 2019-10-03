Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайн

Сбербанк сообщает о запуске сервиса онлайн сопровождения ипотечных кредитов через ДомКлик. Теперь после получения ипотеки Сбербанка клиентов сопровождают специалисты банка в режиме онлайн.

В личном кабинете сопровождения ДомКлик – lks.domclick.ru, клиент может получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк.

До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе – центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населенном пункте.

Личный кабинет по сопровождению выданной Сбербанком ипотеки доступен всем ипотечным клиентам банка бесплатно с момента получения и до погашения кредита.

Клиент может заказать звонок, написать свой вопрос в чате, оформить страховой полис, запросить справки и другие необходимые ему документы без поездок в банк. Например, получить справку об использовании материнского капитала, продлить страховой полис или уточнить условия ипотечных каникул.

Николай Васёв, директор дивизиона ДомКлик:

«Ипотека оформляется на длительный срок — до 30 лет. Всё это время нам важно заботиться о клиентах, поддерживать их и оперативно помогать в решении возникающих вопросов»