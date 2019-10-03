Генеральный директор «Открытие Факторинг» Артем Дуров вошел в состав правления Ассоциации Факторинговых Компаний

Артем Дуров, генеральный директор «Открытие Факторинг» (дочерней компании банка «Открытие»), был избран членом Правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Решение о его назначении было принято на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоялось 2 октября 2019 года

Правление АФК – это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации.

В качестве члена Правления Артем Дуров будет принимать решения в вопросах:

развития технологий онлайн-факторинга;

разработки факторинговых решений, в том числе по управлению цепочками поставок (supply chain finance - SCF);

продвижения и популяризации факторинговых инструментов.

Артем Дуров прокомментировал свое назначение: «За последние годы рынок факторинговых услуг существенно преобразился – он стал технологичнее, появились новые факториновые решения как для поставщиков, так и для покупателей. Рынок требует постоянного движения вперед в технологиях и в регуляторной документарной базе. Буду рад использовать свой опыт для его развития.

Участие в ассоциации – это, безусловно, признание компании как одного из лидеров рынка факторинга, а также возможность оказывать влияние на стратегию развития и регулирования факторинга в России».

Ассоциация факторинговых компаний — самое авторитетное профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга, созданное в 2007 году и объединившее компании, представляющие порядка 95% российского рынка факторинга.

ООО «Открытие Факторинг» — 100% дочерняя компания ПАО Банк «ФК Открытие», объединяющая:

продуктовую фабрику по факторингу для всех сегментов Поставщиков;

комплекс финансовых решений для оптимизации оборотного капитала Покупателя.

Факторинговые решения компании «Открытие Факторинг» обеспечивают высокую скорость финансирования, позволяя Покупателю увеличивать отсрочку платежа, а Поставщику – получать раннюю оплату поставок.

Наши специалисты работают более 10 лет на рынке факторинга. Мы обеспечиваем простой процесс сделок вне зависимости от суммы финансирования за счет высокой степени диджитализации всех процессов – от заключения договора до операционного финансирования.