Россельхозбанк запускает акцию по картам «Мир»

Россельхозбанк совместно с платежной системой «Мир» запустил акцию «Распоряжайтесь деньгами с умом». В рамках акции держатели карты «Мир» Россельхозбанка имеют возможность выиграть денежные призы, совершая ежедневные покупки.





Для участия в акции клиентам Россельхозбанка нужно совершить покупку на любую сумму по карте «Мир» до 30 ноября 2019 года включительно и зарегистрировать чек на сайте https://super.mironline.ru/rshb/. Чем больше покупок – тем больше шансов выиграть призы.



В рамках акции предусмотрены четыре вида денежных призов. За весь период акции более 600 участников смогут получить 1000 рублей на счет мобильного телефона, более 100 участников — 5000 рублей на карту, остальные участники смогут выиграть денежные призы в размере 25 000 и 50 000 рублей.

Победители будут определяться по специальной формуле, прописанной в правилах акции, в период с 23 сентября по 9 декабря 2019 года. Список победителей будет обновляться на сайте каждую неделю.

Полный срок действия акции: со 2 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. В акции участвуют все виды банковских карт платежной системы «Мир» Россельхозбанка.