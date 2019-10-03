ПСБ открыл первый офис нового формата в Волгограде

ПСБ усиливает присутствие в Волгоградской области. Дополнительный офис "Краснооктябрьский", представленный под обновленным брендом «ПСБ | Банк сильных людей», открылся в городе Волгограде по адресу ул. им.генерала Штеменко д. 46. Отделение уже приступило к обслуживанию клиентов — как физических лиц, так и предпринимателей и представителей бизнеса. Открытие офиса — часть программы развития региональной сети в рамках построения опорного банка для ОПК, а также взаимодействия с органами региональной власти.

«Краснооктябрьский район Волгограда выбран местом открытия первого офиса нового формата неслучайно. Именно здесь расположены крупные промышленные компании, предприятия ОПК, субъекты малого и среднего бизнеса, работа с которыми приоритетна для банка. Новый формат отделений организован с учетом принципов эргономики и рационального зонирования. Мы особенно тщательно подошли к выбору места будущего отделения и подбору персонала, чтобы посещение банка было еще более удобным и комфортным», — отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. ПСБ выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. На территории Волгоградской области ПСБ работает 16 лет и на текущий момент представлен десятью отделениями в городах Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловка.