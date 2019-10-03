Сбербанк выступит генеральным партнером деловой программы агропромышленной выставки «Золотая осень»

Сбербанк примет участие в 21-й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая начнет свою работу на ВДНХ 9 октября 2019 года.

Это главное аграрное событие страны представит все самое интересное и важное для отрасли. В нем примут участие 50 регионов России и компании из 17 иностранных государств.

В рамках партнерства Минсельхоз России совместно со Сбербанком разработал и проведет для представителей отрасли ряд актуальных мероприятий. Так, например, бизнес-сессия «Поддержка инвестиций в собственный капитал» будет посвящена стимулированию инвестиций в АПК регионов. В дискуссии примут участие замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, исполнительный директор Департамента развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяна Крейтор, руководители региональных министерств и ведомств, представители отраслевых союзов и главы аграрных предприятий.

Также в рамках деловой программы «Золотой осени» состоится круглый стол «О разработке региональных программ социально-экономического развития». Кроме того, на площадке Корпоративного университета Сбербанка Минсельхоз России проведет бизнес-завтрак «Комплексное развитие сельских территорий».

В день открытия выставки состоится подписание соглашения между Минсельхозом России и Сбербанком о сотрудничестве с целью цифровой трансформации сельского хозяйства в РФ.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«Сельское хозяйство и связанные с ним отрасли — важнейший элемент российской экономики, и в последние годы здесь наблюдается хороший рост. Сбербанк давно и активно поддерживает компании агропромышленного сектора, и мы рады принимать участие в крупнейшей отраслевой выставке. Важно, что ʺЗолотая осеньʺ — это не только выставка достижений, но и деловая площадка, на которой обсуждаются актуальные для отрасли вопросы. В этом году мы подготовили ряд мероприятий, где наши эксперты и приглашенные спикеры обсудят проблемы, стоящие перед сектором, а также пути их решения».