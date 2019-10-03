Капремонт домов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, завершат до 30 ноября

Капитальный ремонт домов в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области планируется завершить до 30 ноября. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства.

По данным на 2 октября, от граждан поступило 1987 заявлений на проведение капитального ремонта. Напомним, у людей есть возможность выбрать самим: проводить капитальный ремонт своими силами, при этом получить 50% авансирование расходов на его проведение, а оставшуюся часть средств получить после предоставление всех документов о завершении ремонта; либо обратиться в подрядную организацию для проведения капитального ремонта – в таком случае непосредственно гражданам средства не перечисляются, расчет ведется с подрядными организациями.

По данным муниципальных образований Иркутской области от граждан поступило 1725 заявлений о необходимости проведения повторного обследования жилых помещений. 1431 уже обследовано, и 957 из них признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Также рассматривается вопрос о принятии решения о сносе одинокостоящих помещений.

- Таким образом корректируется число тех домов, где необходим капитальный ремонт. Значительное число из тех помещений, которые изначально предполагалось ремонтировать, после повторного обследования, показавшего, что вода в подвалах так и не ушла и соответственно ремонта вести нельзя – по таким строениям принято решение о сносе, - пояснила глава регионального минстроя Светлана Свиркина.

По информации, предоставленной ГКУ «Служба заказчика Иркутской области» по состоянию на 3 октября 2019 года, перечислены средства на проведение капитального ремонта в размере 41,1 млн рублей на капитальный ремонт 263 жилых помещений. Напомним, для того чтобы жителям упростить процедуру подачи заявлений на проведение капремонта и получение выплат, специалисты Службы заказчика – оператора проводимых работ – посещают все затопленные территории, где от жителей принимают заявления на оплату и выдают свидетельства. В течение октября эта работа будет продолжена.

О том, как организован капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД), пострадавших от летнего паводка в Нижнеудинске и Тулуне, рассказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

В Нижнеудинске паводок затронул 70 МКД, в Тулуне – 26. Сегодня в этих городах работы по капремонту общедомового имущества идут на 93 домах (97%). На всех пострадавших от паводка домах (МКД) проводится восстановительный ремонт систем электроснабжения и подвалов, включая сооружение отмостки, восстановление цокольных окон, дверей и т. п., сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.