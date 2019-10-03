Мечты о бизнесе: россияне боятся, власти не хотят

Более половины россиян не видят себя в бизнесе и не хотят открывать свое дело. Они видят в этом риски снижения заработка, например, и не хотят брать на себя такую ответственность. Проблема не получить прибыль и потерять в качестве повседневной жизни из-за этого (хотя оно и так оставляет желать лучшего) — вот ключевое препятствие для россиян, мечтающих о своем деле.

Как показывают результаты опроса Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, у 35% респондентов нет стартового капитала для того, чтобы начать бизнес, почти 42% опрошенных опасаются налогового бремени, которое может оказаться не по силам. Еще треть указывает на неспособность сражаться с бюрократической машиной. Довольно большой объем опрошенных — 30% — говорит об отсутствии необходимого опыта и знаний, что тоже пугает в открытии своего дела.

В общем, предпринимательский климат, согласно мировоззрению россиян, сейчас так себе: налоги душат, разрешения и лицензии различного рода получить сложно, кредиты неподъемны, а получение прибыли в конечном счете — большой вопрос.

Однако малый и средний бизнес — это как раз то, что может оживить российскую экономику. Именно здесь есть ниши и для создания новых рабочих мест, и для оптимизации налоговой базы, и для продвижения продуктов и услуг. Главное, чтобы это понимали на уровне власти.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»