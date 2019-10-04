Газпром и ИНК заинтересованы в совместной разработке месторождений в Красноярском крае

3 октября в рамках IX Петербургского международного газового форума заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» — начальник Департамента Олег Аксютин и Председатель Совета директоров ООО «Иркутская нефтяная компания» Николай Буйнов подписали Меморандум о намерениях.

В соответствии с документом стороны заинтересованы совместно организовать работы по реализации Проекта по разведке, добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородного сырья Собинского, Пайгинского месторождений и Пайгинского участка в Красноярском крае.

Стороны определили перечень мероприятий по выполнению Меморандума. В частности, планируется подготовить технико-экономическое обоснование по совместному освоению месторождений.

Справка

Лицензия на Собинское нефтегазоконденсатное месторождение принадлежит ООО «Газпром добыча Краснодар» (100-процентному дочернему обществу ПАО «Газпром»).

Лицензия на Пайгинский участок принадлежит ООО «Пайга», аффилированному с «Иркутской нефтяной компанией».

«Иркутская нефтяная компания» — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания и аффилированные с ней юридические лица занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия).